Ora aí está a primeira polémica da época entre Guardiola e Mourinho

A época ainda agora começou mas a polémica entre José Mourinho e Pep Guardiola. O pretexto é irrelevante porque a troca de palavras surge sempre. Desta vez o culpado é o documentário sobre a época passada do Manchester City, que terminou com a conquista do título inglês intitulado All or Nothing. Nesse filme, que retrata muito do que se passa no balneário às ordens de Guardiola a dado momento o narrador diz, antes de um duelo entre as duas equipas de Manchester, que será um confronto entre o futebol de ataque, reportando-se ao City, e uma equipa que estaciona o autocarro, numa alusão ao futebol defensivo da equipa treinada pelo português.



"Podes fazer um filme magnífico sem faltar ao respeito. Podes ser um clube rico e comprar os melhores jogadores do mundo, mas não podes comprar classe", disse Mourinho este sábado à Sky Sports.



Neste domingo, depois de golear o Huddersfield, Pep Guardiola respondeu ao português, enquanto a equipa deste defrontava o Brighton. "Mourinho tem razão, a classe não se compra. Não acho que tenhamos sido desrespeitosos, não era essa a nossa intenção. Somos um clube que quer crescer e ganhar títulos. Uns gostam, outros não, mas estou de acordo com Mourinho, a classe não se compra."



Resta esperar pelo novo episódio, agora a bola está do lado de José Mourinho.