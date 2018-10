Pedro Martins em maus lençóis no Olympiacos

Um golo do avançado costa-marfinense Vouho, que já alinhou por Santa Clara, Académica, Sporting da Covilhã e Atlético, aos 36 minutos, foi suficiente para o OFI conquistar a primeira vitória na competição e impor a segunda ao Olympiacos, que alinhou a tempo inteiro com Roderick e Daniel Podence.

O Olympiacos segue no quarto lugar, com 13 pontos, menos seis do que o PAOK Salónica, que este domingo, com Vieirinha durante os 90 minutos, foi vencer por 2-1 no recinto do vizinho Aris Salónica, que apresentou Bruno Gama a titular e Hugo Sousa a partir dos 24 minutos.