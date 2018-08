Olympiacos de Pedro Martins vence na Liga Europa

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, está bem lançado para o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa ao vencer, esta quinta-feira em Atenas, os ingleses do Burnley, por 3-1, na primeira mão do play off.

Com os portugueses Roderick Miranda e Daniel Podence no onze, o Olympiacos adiantou-se no marcador aos 19 minutos por Fortounis, tendo o Brunley empatado ainda antes do intervalo através de Chris Woods na transformação de um penálti. Contudo, na segunda parte, Bouchalakis e de novo Fortounis (penálti) acabaram por dar o triunfo aos gregos.

Outro treinador português em ação foi Bruno Baltazar, que conduziu o seu APOEL Nicósia no triunfo caseiro sobre o Astana por 1-0, graças a um golo do brasileiro Caju.

Já o Sevilha, foi à República Checa vencer o Sigma Olomouc por 1-0, com André Silva (entrou aos 66 minutos) a fazer a assistência para o golo de Pablo Sarabia.

Menos sorte teve António Conceição, treinador do Cluj, que foi derrotado no Luxemburgo pelo Dudelange, por 2-0, comprometendo assima as hipóteses de apuramento para a fase de grupos.

O Besiktas, com Pepe e Ricardo Quaresma no onze, foi a Belgrado arrancar um precioso empate 1-1 diante do Partizan, estando em boas condições que se qualificar na partida de Istambul.

Já o carrasco do Sp. Braga na anterior pré-eliminatória, os ucranianos do Zorya, não foram além do empate a zero, em casa, diante dos alemães do RB Leipzig, que contaram com Bruma como titular.

Eis todos os resultados da primeira mão do play-off da Liga Europa:

Zenit-Molde, 3-1

Torpedo Kutaisi-Ludogorets Razgrad, 0-1

Trencin-AEK Larnaca, 1-1

APOEL Nicósia-Astana, 1-0

Suduva-Celtic, 1-1

Sheriff-Qarabag, 1-0

Sigma Olomouc-Sevilha, 0-1

Sarpsborg-Maccabi Telavive, 3-1

Malmö-Midtjylland, 2-2

Dudelange-CFR Cluj, 2-0

Atalanta-FC Copenhaga, 0-0

Basileia-Apollon Limassol, 3-2

Olympiacos-Burnley, 3-1

Partizan Belgrado-Besiktas, 1-1

Olimpija Ljubljana-Spartak Trnava, 0-2

Rapid Wien-Steaua Bucureste, 3-1

Genk-Brondby, 5-2

Zorya-RB Leipzig, 0-0

Gent-Bordéus, 0-0

Rosenborg-Shkendija, 3-1

Rangers-Ufa, 1-0