Olympiacos de Pedro Martins segue em frente à custa do Milan

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, causou sensação esta quinta-feira ao garantir o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa à custa do AC Milan. Na partida realizada em Atenas, os gregos venceram por 3-1 e garantiram a qualificação, apesar do empate pontual na classificação, valendo a melhor diferença de golos.

Com o guarda-redes José Sá e o avançado Daniel Podence no onze, só na segunda parte (60') o Olympiacos abriu o marcador pelo defesa senegalês Pape Cissé. Dez minutos depois, um autogolo do colombiano Cristián Zapata fez aumentar a festa dos gregos, que precisavam de vencer por dois golos de diferença para garantir o apuramento.

Só que na jogada seguinte, o mesmo Zapata emendou o erro e marcou na baliza certa, recolocando o AC Milan no segundo lugar. Contudo, a nove minutos do final Fortounis na transformação de um penálti fechou as contas do jogo e apurou o Olympiacos para a fase a eliminar da Liga Europa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No outro jogo do grupo F, o Betis não foi além do empate 0-0 no Luxemburgo frente ao Dudelange, um resultado que causa surpresa - foi o primeiro ponto dos luxemburgueses -, embora tenha chegado aos espanhóis, que contaram com William Carvalho no onze, para garantirem o primeiro lugar.

Emocionante foi também a última jornada do grupo B, com o Celtic a garantir a qualificação apesar da derrota caseira diante dos austríacos do RB Salzburgo. Isto porque os alemães do RB Leipzig, que precisavam de vencer no caso de os escoceses perderem, não foram além do empate 1-1, em casa perante os noruegueses do Rosenbirg. O brasileiro Matheus Cunha até colocou o Leipzig em vantagem no início da segunda parte após uma assistência de Bruma, mas aos 86 minutos Reginiussen gelou os adeptos alemães com o golo do empate.

Em Glasgow, o RB Salzburgo fez o pleno neste grupo ao obter a sexta vitória em seis jogos. Dabbur e Gulbrandsen adiantaram os austríacos e na última jogada da partida, Ntcham, na recarga a um penálti por si falhado, reduziu a desvantagem, num golo que soube a vitória para o Celtic que assim festejou a qualificação.

No grupo A, o Bayer Leverkusen garantiu o primeiro lugar com uma goleada em Chipre diante do AEK Larnaca, por 5-1, tendo o FC Zurique, que empatou 1-1 em Ludogorets, se contentado com a segunda posição.

Já no grupo C, o Zenit, que já tinha garantido o primeiro lugar do grupo, foi à Rep. Checa ver a festa do Slavia Praga, que venceu por 2-0 e seguiu em frente na prova, de nada valendo ao Bordéus o triunfo em Copenhaga por 1-0. Os franceses estão fora da Europa.