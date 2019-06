Oliveirense bate Benfica e conquista Taça de Portugal

A Oliveirense conquistou a Taça de Portugal em hóquei em patins masculino, ao bater na final o Benfica por 5-2. A jogar em casa, no Pavilhão Dr. Salvador Machado, onde se realizou a final four, a equipa do distrito de Aveiro começou melhor e chegou aos 2-0 aos 14 minutos.

Na véspera, o Benfica também começara a perder com o Sporting e virou o resultado, mas desta vez o melhor que conseguiu foi reduzir a desvantagem para 2-1. No entanto, chegou ao intervalo a perder por 3-1. A partir daí a Oliveirense manteve a vantagem e o resultado acabou em 5-2.

A Oliveirense conquistou a Taça de Portugal em 1997, 2011 e 2012. As últimas vitórias do Benfica na competição, em 2015 e 2016, antecederam as três taças que o FC Porto arrecadara de seguida. Com 15 troféus, o Benfica é o segundo clube mais premiado com a Taça de Portugal, a seguir ao FC Porto, com 17. A Oliveirense junta-se ao Sporting e ao Oquei de Barcelos, com quatro taças cada.