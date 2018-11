Decisões na Champions: quem pode chegar aos oitavos já nesta jornada?

Estádio Wanda Metropolitano, casa do Atlético Madrid, vai acolher a final da Liga dos Campeões desta temporada

A quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a disputar esta terça e quarta-feira, é a primeira em que se pode definir o futuro para algumas das 32 equipas em competições. Oito podem assegurar já a qualificação para os oitavos de final, enquanto dez podem ficar desde logo arredadas da próxima fase.

Nem FC Porto nem Benfica podem assegurar o apuramento esta semana, mas as águias pertencem aos que podem ficar afastados da Champions e lutar, no máximo, por uma vaga na Liga Europa. Para evitar esse cenário, os homens de Rui Vitória terão de não perder esta quarta-feira na Luz frente ao Ajax, que por seu turno carimba a passagem aos oitavos em caso de vitória, tal como o Bayern, que recebe o AEK, em partidas do Grupo E. Uma vez que holandeses e germânicos se podem qualificar em simultâneo, gregos e portugueses poderão ficar de fora já esta quarta-feira.

Algumas das primeiras decisões poderão surgir no palco da final, o Estádio Wanda Metropolitano, que esta quarta-feira acolhe a receção do Atlético Madrid (20.00), em jogo referente ao Grupo A. Se os alemães vencerem, qualificam-se de imediato e garantem o primeiro lugar. Se houver empate, a equipa de Raphael Guerreiro terá de esperar que Mónaco e Club Brugge também empatem. Já os colchoneros de Gelson Martins terão de ganhar e esperar por uma igualdade no outro jogo do grupo, num cenário que apuraria tanto o Atlético como o Dortmund.

No Grupo B, situação idêntica. Se o Barcelona de Nélson Semedo bater o Inter em Milão ou se empatar mas houver empate no Tottenham-PSV, garante a qualificação. Já o Inter (sem o não inscrito João Mário) qualifica-se já esta terça-feira se bater os catalães e ingleses e holandeses empatarem, num cenário que daria o apuramento a catalães e italianos.

Pelo Grupo C, considerado por muitos como um dos mais imprevisíveis, Liverpool, Nápoles e PSG não poderão selar já esta terça-feira a qualificação, mas o Estrela Vermelha pode ficar desde já arredado da próxima fase, se perderem em casa com o Liverpool e o Nápoles vencer na receção aos franceses.

Onde também não haverá já alguma equipa apurada é no Grupo D, do FC Porto. No entanto, se os dragões vencerem o Lokomotiv em casa e o Galatasaray saia derrotado na visita ao Schalke 04, os russos ficam desde logo afastados dos oitavos de final.

No Grupo F, o Manchester City de Bernardo Silva assegura a qualificação se vencer na receção desta quarta-feira ao Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca, que ficará em maus lençóis mas não automaticamente eliminado se perder e ver o Lyon bater em casa o Hoffenheim, numa conjugação de resultados que eliminaria desde logo os alemães.

Pelo Grupo G, o tricampeão europeu Real Madrid ainda terá de esperar mais uma jornada para garantir a qualificação, independentemente do resultado que fizer na República Checa, no terreno do Viktoria Plzen, que por sua vez pode ficar logo eliminado se a Roma ganhar na visita ao CSKA Moscovo.

Por último, no Grupo H, a Juventus de Cristiano Ronaldo poderá selar o apuramento já esta quarta-feira, caso vença na receção ao Manchester United de José Mourinho. O empate até poderá bastar, se o Valencia-Young Boys também terminar igualado. Neste grupo, nenhuma equipa ficará afastada já esta semana.