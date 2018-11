Oitavos da Champions com 15 vagas em aberto. As contas à entrada para a penúltima jornada

A Liga dos Campeões entra esta terça e quarta-feira na penúltima jornada da Liga dos Campeões e a incerteza em grande em desfecho final de grande parte dos oito grupos. O Barcelona foi a única equipa que já assegurou a qualificação para os oitavos de final, havendo ainda 15 vagas por preencher. Apenas se sabe que nenhuma será ocupada por Mónaco, PSV Eindhoven, Lokomotiv Moscovo, AEK Atenas, Viktoria Plzen e Young Boys, que, na melhor das hipóteses, poderão ser repescados para os 16 avos de final da Liga Europa.

Os oito jogos desta terça-feira, relativos aos Grupos E, F, G e H, poderão ajudar a compor o lote de equipas que vão continuar na prova milionária para lá de dezembro.

Grupo E

O grupo do Benfica, que está obrigado a ganhar em Munique (e depois na Luz frente ao AEK Antenas) para continuar a sonhar com o regresso aos oitavos, dois anos depois. Em caso de empate ou derrota no terreno do Bayern, não só os bávaros como o Ajax garantem a passagem à fase a eliminar. Por outro lado, se os holandeses vencerem esta terça-feira em Atenas, asseguram automaticamente a passagem, enquanto os gregos terão de pontuar para alimentarem a esperança de chegar aos 16 avos de final da Liga Europa.

Classificação: 1.º Bayern Munique - 10 pontos; 2.º Ajax - 8; 3.º Benfica - 4; 4.º AEK Atenas - 0.

Grupo F

Para o líder Manchester City, uma vitória esta terça-feira em Lyon garante matematicamente o primeiro lugar do grupo, o empate vale o apuramento mas não assegura a liderança e até a derrota poderá servir se o Hoffenheim não bater em casa o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca. Só o desaire dos alemães e o triunfo do Lyon poderá dar já esta semana a qualificação a ingleses e franceses. Para continuar a sonhar em repetir a presença da épcoa passada nos oitavos, os ucranianos terão de ganhar e o Lyon não vencer ou de pontuar e os gauleses saírem derrotados.

Classificação: 1.º Manchester City - 9 pontos; 2.º Lyon - 6; 3.º Hoffenheim - 3; 4.º Shakhtar Donetsk - 2.

Grupo G

O tricampeão europeu Real Madrid vai à Roma sabendo que uma vitória lhe garante o primeiro lugar do grupo. O mesmo só será válido para os romanos se vencerem por quatro ou mais golos de diferença. Ainda assim, os italianos são os únicos que precisam de apenas um empate para assegurar a qualificação, independentemente do resultado do CSKA em Moscovo diante do Viktoria Plzen. Só a vitória interessa aos russos, que caso não vençam empurram Real Madrid e Roma para os oitavos. Já os checos têm de vencer ou de empatar a três ou mais golos para continuarem a sonhar com a repescagem para a Liga Europa.

Classificação: 1.º Real Madrid - 9 pontos; 2.º Roma - 9; 3.º CSKA Moscovo - 4; 4.º Viktoria Plzen - 1.

Grupo H

O grupo da Juventus de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, do Manchester United de José Mourinho e do Valencia de Gonçalo Guedes e Rúben Vezo. Os italianos garantem a passagem aos oitavos em caso de vitória na receção aos espanhóis e até poderão assegurar o primeiro lugar se, além do triunfo em Turim, o Young Boys empatar em Old Trafford. O United assegura a passagem aos oitavos caso vença esta terça-feira e o Valencia não ganhe no terreno da Juventus, uma conjugação que apuraria CR7 e Mourinho. Para os suíços, apenas a vitória interessa para manter intacto o objetivo de serem repescados para a Liga Europa.

Classificação: 1.º Juventus - 9 pontos; 2.º Manchester United - 7; 3.º Valencia - 5; 4.º Young Boys - 1.

Grupo A

Borussia Dortmund e Atlético Madrid estão lançados para os oitavos, carimbam a passagem aos oitavos caso vençam os respetivos jogos desta quarta-feira mas até um empate dos alemães em casa diante do Club Brugge é suficiente para que ambos garantam o apuramento. Só a vitória dos belgas em Dortmund e a derrota do Atlético Madrid na receção ao Mónaco poderão deixar tudo em aberto para a última jornada. Os monegascos, por sua vez, terão de fazer melhor resultado do que o Brugge para continuarem a sonhar com os 16 avos da Liga Europa.

Classificação: 1.º Borussia Dortmund - 9 pontos; 2.º Atlético Madrid - 9; 3.º Club Brugge - 4; 4.º Mónaco - 1.

Grupo B

O Barcelona já tem a qualificação assegurada, mas poderá assegurar o primeiro lugar esta quarta-feira em caso de vitória no terreno do PSV. Ou então em caso de empate, desde que o Inter perca em Wembley ante o Tottenham, que está obrigado a vencer para continuar a sonhar com os oitavos. Os milaneses, por sua vez, carimbam o passaporte para os oitavos se pontuarem em Londres. Aos holandeses resta procurar a vitória na receção aos catalães para tentar a repescagem para a Liga Europa.

Classificação: 1.º Barcelona - 10 pontos; 2.º Inter Milão - 7; 3.º Tottenham - 4; 4.º PSV Eindhoven - 1.

Grupo C

O grupo mais equilibrado, em que primeiro e último classificado estão separados por apenas dois pontos e em que qualquer um pode seguir para os oitavos ou ficar sem Europa a partir de janeiro. Se tanto Liverpool como Nápoles ganharem em Paris e na receção ao Estrela Vermelha de Belgrado, ambos asseguram desde logo os oitavos de final. Se os sérvios perderem em Itália e haja um vencedor no escaldante PSG-Liverpool desta quarta-feira, ficam arredados da fase a eliminar. Caso o cenário seja outro, continuará tudo em aberto.

Classificação: 1.º Nápoles - 6 pontos; 2.º Liverpool - 6; 3.º Paris Saint-Germain - 5; 4.º Estrela Vermelha de Belgrado - 4.

Grupo D

Em posição bastante confortável, o FC Porto apenas necessita de um empate esta quarta-feira no Dragão ante o Schalke 04 ou que o Galatasaray não vença o Lokomotiv em Moscovo para garantir o apuramento. Uma vitória dos portistas assegura o primeiro lugar, enquanto um triunfo dos germânicos vale-lhes a qualificação. Os turcos estão obrigados a ganhar para atirar a decisão dos oitavos da Champions para a última jornada e a equipa de Éder e Manuel Fernandes também terá de vencer para alimentar o objetivo de ser repescada para a Liga Europa.

Classificação: 1.º FC Porto - 10 pontos; 2.º Schalke 04 - 8; 3.º Galatasaray - 4; 4.º Lokomotiv Moscovo - 0.