Oficial: Zidane é treinador do Real Madrid até 2022

Zinedine Zidane é oficialmente o novo treinador do Real Madrid, tendo assinado um contrato válido até 30 de junho de 2022. O anúncio foi feito esta segunda-feira num comunicado no site oficial dos merengues, que informa ainda o despedimento de Santiago Solari.

Na nota oficial do clube espanhol, é referido que Solari deixou de ser o técnico da equipa principal, acrescentando que lhe foi oferecida a possibilidade de continuar ao serviço do clube, algo que não é explicado se foi ou não aceite.

A Junta Diretiva do Real Madrid assume que Zidane foi nomeado treinador, entrando de imediato em funções com um contrato de mais três temporadas. Florentino Pérez e o treinador francês vão dar ainda hoje uma conferência de imprensa, marcada para as 19.00 horas em Portugal continental onde vão explicar a solução encontrada.

Refira-se que Zidane deixou o Real Madrid há precisamente nove meses e oito dias por decisão do próprio técnico, voltando agora numa altura em que os merengues estão fora da Liga dos Campeões e da Taça do Rei, além de já estarem praticamente arredados da luta pelo título espanhol.