Oficial: Wolverhampton confirma compra de Jiménez

O Wolverhampton anunciou esta quinta-feira, através das suas plataformas digitais, que exerceu a opção de compra de Raúl Jiménez, avançado que está nesta época no Molineux por empréstimo do Benfica.

O avançado mexicano, que leva 15 golos em todas as competições pela equipa de Nuno Espírito Santo, vai assinar um contrato válido até 2023.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O impacto do Raúl durante o seu pouco tempo no clube tem sido fantástico e estamos felizes por ele ter assinado um contrato de longa duração. Desde que chegou que se tem integrado muito bem no grupo, o que se reflete nos seus desempenhos, assinando assistências e golos", comentou o diretor desportivo do Wolves, Kevin Thelwell.

Os valores do negócio não foram divulgados, mas em junho do ano passado o Benfica tinha comunicado à CMVM que o contrato de cedência temporada incluía uma cláusula de opção de compra de 38 milhões de euros. O empréstimo, refira-se, rendeu três milhões de euros aos cofres encarnados.