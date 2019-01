Oficial: Tiago Ilori de regresso ao Sporting

Tiago Ilori está assim de regresso ao Sporting, aos 25 anos, quase seis depois de ter trocado o emblema de Alvalade pelo Liverpool, no verão de 2013, numa transferência que rendeu 7,5 milhões de euros. Nascido em Londres, o central internacional português pelas seleções jovens iniciou a sua formação no Imortal, tendo captado a atenção dos leões no verão de 2006, iniciando aí um trajeto de seis anos de verde e branco - com uma passagem pelos iniciados do Estoril em 2007/08.

O clube leonino oficializou a contratação do central português do Reading de Inglaterra, que assinou um contrato válido por quatro temporadas e meia, até 2024, ficando blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Ilori atuou 13 vezes pela equipa principal do Sporting, tendo apontado um golo, frente ao Gil Vicente, em fevereiro de 2013. Depois de ter assinado pelo Liverpool, esteve emprestado aos espanhóis do Granada (2013/14), aos franceses do Bordéus (2014/15) e aos ingleses do Aston Villa (2015/16) e do Reading (2016/17), clube pelo qual se transferiu em definitivo no verão de 2017 por 4,30 M, após apenas três jogos oficiais pelos reds. No clube agora orientado pelo português José Gomes, que ocupa um dos últimos lugares da II Liga inglesa, o central de 1,90 m fixou-se como titular.