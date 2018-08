Oficial: Sporting empresta Matheus Pereira ao Nuremberga

Matheus Pereira vai jogar na Bundesliga ao serviço do Nuremberga, que já tornou oficial o empréstimo dos leões. O esquerdino continua a evoluir fora de Alvalade depois de ter estado na última época ao serviço do Chaves.



O brasileiro teve um incidente quando desabafou numa rede social o facto de ter ficado de fora das opções de Peseiro diante do Moreirense.



Pelo que se sabe o Nuremberga não ficará com opção de compra.





