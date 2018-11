Oficial: Solari treinador do Real Madrid até 2021

Santiago Solari deixou de ser oficialmente interino e converteu-se treinador do Real Madrid em definitivo até 30 de junho de 2021, anunciou esta terça-feira a direção merengue.

Florentino Pérez ofereceu ao argentino, seu 13.º treinador, um contrato de dois anos e meio depois de quatro vitórias, 15 golos marcados e apenas dois sofridos e nos quatro primeiros jogos ao leme do tricampeão europeu.

Este anúncio oficial surge um dia depois de a Federação Espanhola (RFEF) ter revelado a informação à agência noticiosa AFP: "Está tudo em ordem. O Real Madrid tratou do seu contrato e não há qualquer problema." Isto porque o prazo para a validação do contrato entre o Real Madrid e Solari - que representou os blancos como jogador entre 2000 e 2005 - terminava esta segunda-feira, pois, de acordo com os regulamentos federativos, o período máximo permitido para um técnico se manter no comando provisório é de duas semanas.

Solari, 42 anos, era treinador da equipa B quando, no final de outubro, após pesada derrota do Real Madrid frente ao Barcelona (5-1), foi chamado a assumir o comando provisório do plantel principal, depois do despedimento de Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto