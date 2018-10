Oficial: Real Madrid despede Lopetegui e anuncia Solari como interino

Apesar de ter três anos de contrato, o reinado de Julen Lopetegui com o Real Madrid terminou esta segunda-feira, uma saída precipitada com a goleada sofrida no fim de semana com o Barcelona (5-1). O técnico espanhol ainda deu o treino de manhã, mas à tarde as partes acertaram a rescisão.

Uma das justificações dadas para o despedimento do ex-técnico do FC Porto é o facto de a direção do clube entender que "existe uma grande desproporção entre a qualidade do plantel, que conta com oito jogadores nomeados para a Bola de Ouro, e os resultados obtidos esta temporada".

Apesar das notícias dando conta de que o italiano Antonio Conte (ex-Chelsea) seria o substituto, o Real informou que o cargo será ocupado provisoriamente pelo argentino Santiago Solari, antigo jogador do clube que treinava o Castilla, a equipa secundária do Real Madrid.

Solari vai estrear-se no banco já esta quarta-feira, dia em que o Real Madrid defrontar o Melilla, para a Taça do Rei.

Aparentemente, de acordo com a imprensa espanhola, Conte recusou o convite por ter informações de que não teria grande parte dos jogadores a favor da sua entrada no clube. Mas outras versões apontam para algumas exigências feitas pelo técnico italiano, como a duração do contrato e o número de adjuntos.

Com a saída de Lopetegui, o Real Madrid está obrigado a inscrever um novo treinador no prazo de duas semanas, de acordo com os regulamentos da Real Federação Espanhola de Futebol. Se não for contratado nenhum treinador, devidamente credenciado para trabalhar na principal liga espanhola, os merengues incorrem em punições disciplinares. Ou seja, Santiago Solari só poderá orientar a equipa durante esse período de duas semanas, sendo que depois disso será obrigado a deixar o cargo e, no caso de ter sido encontrado um substituto para Lopetegui, a justiça desportiva atuará com sansões ao clube.