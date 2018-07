Oficial: Podence é reforço do Olympiacos

Podence: "Ninguém me ensinou a lidar com um ambiente de ameaças e de violência"

O Olympiacos anunciou esta segunda-feira a contratação de Daniel Podence, internacional sub-21 português que a 1 de junho rescindiu com o Sporting alegando justa causa, no mesmo dia de Rui Patrício.

O futebolista de 22 anos vai conhecer assim o terceiro clube na carreira, depois de Sporting e Moreirense (por empréstimo dos leões). No Pireu, vai encontrar o treinador e compatriota Pedro Martins, ex-técnico do V. Guimarães.

Recorde-se que, este domingo, Podence anunciou nas redes sociais que não ia regressar a Alvalade, afirmando que a decisão tomada foi "a mais refletida possível" e que deve a "formação pessoal e desportiva" ao Sporting. "Apesar de tudo o que o Sporting me ensinou, ninguém me ensinou a lidar com um ambiente de ameaças, de violência, onde temo pela minha segurança e pela da minha família e nem deveriam ter ensinado porque o futebol ou outro desporto não devem ser assim", escreveu, num longo comunicado.