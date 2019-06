Oficial: Paulo Fonseca oficializado na Roma

Paulo Fonseca está em negociações com a Roma

AS Roma

O treinador português Paulo Fonseca foi esta terça-feira oficializado como treinador da Roma, assinando um contrato válido para as próximas três temporadas (com mais uma de opção). Fonseca deixa o Shakhtar Donetsk, clube ucraniano pelo qual foi tricampeão, e vai agora iniciar uma aventura no futebol italiano.

"Estou muito feliz por ter sido nomeado novo treinador da Roma e gostaria de agradecer a toda a liderança do clube pela oportunidade que me foi dada. Estou entusiasmado e motivado pelo desafio que nos aguarda e estou ansioso para me mudar para Roma, conhecendo os nossos adeptos e iniciar o trabalho. Acredito que juntos poderemos criar algo especial", disse o treinador português.

A roma será o 10.º clube de Paulo Fonseca, depois de Estrela da Amadora (camadas jovens entre 2005 e 2007), 1.º Dezembro (2007-08), Odivelas (2008-09), Pinhalnovense (2009 a 2011), Desp. Aves (2011-12), Paços de Ferreira (2012-13 e 2014-15), FC Porto (2013-14), Sp. Braga (2015-16) e Shakhtar Donetsk (desde 2016).

Recorde-se que por via de ainda estar contratualmente ligado ao Shakhtar Donetsk, o clube romano teve de pagar uma compensação de 1,5 milhões de euros ao emblema ucraniano. O treinador português vai auferir um salário de cerca de três milhões de euros por temporada.