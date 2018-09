Benfica homenageia Luisão em dia de despedida

Luisão vai rescindir e integrar estrutura do Benfica

O Benfica marcou para as 19;00 desta terça-feira uma "homenagem de agradecimento a Luisão", no relvado do Estádio da Luz, numa cerimónia em que o central brasileiro de 37 anos deverá anunciar o final da carreira.

O DN apurou que o jogador vai rescindir contrato com o Benfica, terminar a carreira como futebolista e integrar a estrutura dos encarnados após gozar um período de férias.

O defesa brasileiro chegou ao Benfica em 2003/2004, até marcou no jogo de estreia, frente ao Belenenses, e deverá anunciar a saída, por mútuo acordo, pouco depois de ter renovado este verão, por mais um ano.

De águia ao peito, Luisão participou em 538 jogos, marcou 47 golos e conquistou 20 títulos.