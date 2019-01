Oficial: Gonzalo Plata reforça Sporting

Keizer não atira a toalha do título ao chão: "Vamos lutar até ao fim"

Varandas lança duros ataques a Vieira em vésperas do dérbi

Siga aqui o último dia do mercado de transferências

O Sporting anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o Independiente del Valle para a contratação a título definitivo do extremo equatoriano Gonzalo Plata, que assinou contrato válido até 2024, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"Graças a Deus as portas da Europa abriram-se. Espero chegar na melhor forma. Vou diretamente para a primeira equipa, estou muito feliz. Em Barcelona ia para La Masía [Academia do clube catalão] e não ia ser assim. Eles continuam a falar comigo, mas por agora não vou, quero jogar", afirmou há dias o esquerdino de 18 anos, em declarações à rádio Área Deportiva FM.

Nascido a 1 de novembro de 2000, Gonzalo Plata é internacional pela seleção sub-20 do Equador.