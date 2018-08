O holandês Bazoer já é jogador do FC Porto. O holandês chega ao Dragão emprestado por uma época pelos alemães do Wolfsburgo. Com 21 anos, Bazoer destacou-se cedo no Ajax e pode ser aquele jogador que Sérgio Conceição pretende para dar mais impetuosidade física ao seu meio-campo, podendo ser uma alternativa a Danilo.



Siga aqui o último dia de transferências.