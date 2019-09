O último sonho de Florentino Pérez. Um Nadal-Federer no Bernabéu

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, é um homem que pensa em grande e ao longo da história ficaram famosas as suas contratações galáticas para o clube a preços milionários, casos de Cristiano Ronaldo, Figo, Bale, Zidane, entre muitos outros. Agora, o líder da casa blanca tem outro objetivo em mente, mas que em vez de futebol está relacionado com ténis.

De acordo com a imprensa espanhola, na reunião preparativa da assembleia de sócios do Real Madrid, Florentino disse aos seus colegas de direção e a alguns sócios que planeia organizar um jogo entre Rafael Nadal e Roger Federer no Estádio Santiago Bernabéu. Algo que a acontecer podia proporcionar uma assistência recorde num jogo de ténis, com 80.000 espectadores.

Até hoje, o jogo de ténis com mais público foi a partida e exibição disputada entre Serena Williams e Kim Clijsters, em 2010, presenciado por 35.681 pessoas, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. E antes tinha sido a famosa guerra dos sexos, que colocou frente a frente Billie Jean e Bobby Riggs, em 1973, em Houston, nos EUA, com 30.472 pessoas. Agora, a ideia de Florentino é bater por muito estas duas marcas.

Esta não é a primeira vez que Florentino sonha em transformar o Bernabéu num court de dimensões gigantescas, pois em 2012 chegou a pensar organizar um jogo entre Nadal e Novak Djokovic e chegaram a existir conversas nesse sentido. Mas acabou por não se realizar devido ao facto de o tenista sérvio se ter lesionado num joelho.

Para já, a quebra do recorde do jogo entre Serena Williams e Kim Clijsters pode estar para breve, já que Roger Federer e Rafael Nadal vão disputar um jogo na Cidade do Cabo, na África do Sul, em 2020, e são esperadas 50.000 pessoas nas bancadas do Cape Town Stadium