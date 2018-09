Último dia do mercado. Jackson no Portimonense, Matheus visa Peseiro

O dia 31 de agosto é sinónimo de fecho de mercado de transferências em Portugal. Mas não só, depois de estar tudo concluído em Itália e Inglaterra, por exemplo, espera-se também um dia agitado em Espanha, França e Alemanha.

E foi isso que aconteceu com os três grandes a cederem o protagonismo a Rio Ave e Portimonense que contrataramk, respetivamente, Fábio Coentrão e Jackson Martínez.



Em Alvalade o avançado não chegu, no Dragão o holandês Bazoer foi oficializado por empréstimo do Wolfsburgo e na Luz... inscreveu-se Taarabt depois de semanas a fio a falar-se de Ramires. Bruno Varela e Samaris permanecem ás ordens de Rui Vitória assim como Petrovic e Castaignos em Alvalade soba disciplina de José Peseiro..