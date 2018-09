José Mourinho deslocou-se no sábado a Wembley para assistir ao vivo ao jogo entre a Inglaterra e a Espanha, relativo à Liga das Nações. Mas a entrada no mítico estádio inglês ficou marcada por uma queda aparatosa do treinador português do Manchester United, que deu um grande trambolhão ao tentar saltar um cordão de segurança.

O momento foi captado pelas câmaras de televisão. Mourinho chegou apressado ao estádio e assim que o viram, alguns adeptos começaram a tirar-lhe fotografias, com alguns seguranças a não deixarem as pessoas aproximar-se. Mourinho não parou e ao tentar passar um cordão à entrada acabou por cair. O treinador levantou-se rapidamente e foi abordado por um segurança, a quem disse estar bem.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Como se nada fosse, dirigiu-se depois para um camarote do estádio onde assistiu ao triunfo da Espanha, por 2-1, no jogo que marcou a estreia do selecionador Luis Enrique. Ainda viu um seu jogador no Manchester United marcar um golo (Marcus Rashford) e outro (Luke Shaw) pregar-lhe um susto, quando caiu no relvado após um choque com Carvajal.