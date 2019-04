O "tigre" voltou. Tiger Woods ganha o Masters, 14 anos depois

Catorze anos depois, Tiger Woods voltou a vestir o casaco verde que é o prémio mais apetecido de qualquer jogador de golfe, símbolo da conquista do principal torneio do calendário anual, o Masters de Augusta.

Aos 43 anos, depois de vários contratempos e polémicas na carreira ao longo da última década - desde os casos extraconjugais que levaram a um dos mais mediáticos divórcios do desporto, a várias lesões e intervenções cirúrgicas que o deixaram em risco de não poder jogar mais, passando por uma detenção por conduzir sob influência de uma mistura de medicamentos e alcool -, Tiger Woods volta ao lado mais brilhante do golfe mundial com a conquista do seu quinto casaco verde em Augusta e do 15.º major [os grandes torneios do golfe] na carreira.

A última vez que Tiger tinha conseguido ganhar um dos quatro principais torneios do golfe tinha sido há já onze anos, em 2008, no US Open. Agora, este é o 15.º "grande" título do norte-americano, que ganhou o primeiro precisamente em Augusta, há 22 anos, em 1997. Woods repetiu o triunfo no Masters em 2002, 2002, 2005 e agora volta a inscrever o seu nome no quadro de vencedores, em 2019.

O golfista, que em 2009 tinha alcançado o feito de ser o primeiro desportista bilionário da história, segundo a revista Forbes, relança assim a sua perseguição histórica ao lendário Jack Nicklaus, recordista de títulos nos principais torneios do golfe [majors], com 18. Com a quinta vitória em Augusta, Tigar fica a uma do recorde do torneio, também de Nicklaus.

Este domingo, o norte-americano partiu para a última ronda do torneio a duas pancadas do então líder Francesco Molinari, mas o italiano não resistiu à pressão de jogar lado a lado com Tiger e afundou duas bolas na água nos últimos nove buracos do torneio, depois de ter estado quase irrepreensível ao longo dos primeiros 63 buracos, desde quinta-feira.

Tiger conseguiu fazer uma última volta em duas pancadas abaixo do PAR, para um agregado final de -13, enquanto Molinari se afundou com duas acima e caiu para o grupo dos quintos classificados, com -11. E o bramido do tigre voltou a fazer-se ouvir nos greens, o que desatou já uma onda de reações com várias personalidades a congratular Woods nas redes sociais.