O sonho de Christian, 'goleiro' de seleção, acabou aos 15 anos

Fogo no centro de treinos do Flamengo. Seis dos 10 mortos eram jovens jogadores

Christian Esmério, de 15 anos, foi a primeira vítima identificada do incêndio que esta sexta-feira de madrugada deflagrou no centro de treinos do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, que provocou 10 mortos e três feridos.

Esmério, que atuava como guarda-redes, era já uma esperança do futebol brasileiro e, de acordo com pessoas próximas, citadas pela ESPN, já estava inclusivamente a ser observado por clubes estrangeiros.

O jovem guarda-redes tinha sido chamado em dezembro para treinar com a seleção sub-15 do Brasil e chegou inclusivamente a tirar uma fotografia ao lado de Tite, o selecionador da equipa principal do Brasil, e com Marta, a melhora jogadora brasileira de todos os tempos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Christian ao lado do selecionador brasileiro Tite, numa foto tirada em janeiro.

Em janeiro tinha integrado a convocatória das seleções jovens do Brasil e vivia um autêntico sonho, depois de ter dado nas vistas pelo Flamengo na Copa Nike no escalão de sub-15, quando defendeu dois penáltis num jogo decisivo contra o São Paulo que valeu o troféu ao clube do Rio de Janeiro.

Gabriel Batista, antigo guarda-redes do Flamengo, fez questão de deixar uma mensagem de pesar pela morte do promissor guardião. "Tive o prazer de te conhecer, infelizmente uma fatalidade interrompeu seu sonho. Que Deus te receba de braços abertos!", escreveu.

O guarda-redes, evangélico da Igreja da Restituição Ministério, tinha uma especial adoração pela mãe. No início de janeiro, deixou-lhe no seu perfil no Facebook uma declaração de amor. "Obrigado meu Deus por me permitir ser o filho desta Mãe maravilhosa, que me ensinou o que é o amor!", podia ler-se.

A morte de Christian foi confirmada por Adelízia da Silva, mãe de outro jogador do Flamengo: "Um nome foi confirmado óbito, o guarda-redes Christian. Ele foi chamado à seleção em dezembro, eu é que o levei para ao aeroporto Galeão. Quando ligámos a televisão, eu nem quis saber da reportagem, vim direto para cá. O meu filho também podia ter sido vítima, é muito triste a dor que esses pais estão a passar. Era um ótimo guarda-redes, eu gostava muito dele."

Além de Christian Esmério, já são conhecidos os nomes de outros jovens que estão entre as vítimas. Arthur Vinicius, que morava com a família em Volta Redonda e fazia 15 anos neste sábado. E ainda Pablo Henrique da Silva Matos, primo do defesa Werley, do Vasco da Gama, que jogava nos sub-17 do Flamengo e morava no centro de treinos, Bernardo Pisetta e Vítor Isaías, ambos naturais de Santa Catarina e Athila Paixão, de 14 anos, natural de Sergipe.

As instalações atingidas pelo fogo, que começou por volta das 5:17 da manhã (07:17 em Lisboa) segundo o Corpo de Bombeiros, são alojamentos do centro de treino conhecido por Ninho do Urubu, onde dormiam atletas juniores com idades entre 14 e 17 anos. Por volta das 7:20 (9:20 em Lisboa), imagens de um helicóptero que foram exibidas pela rede de televisão Globo mostravam que as chamas já tinham sido controladas, mas deixaram uma grande área destruída.

Os três feridos foram identificados como atletas juniores do Flamengo que dormiam no local, Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves e Jonathan Cruz Ventura, ambos de 15 anos.

O governo do Rio de Janeiro informou que vai decretar três dias de luto e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também expressou solidariedade. A maioria das equipas de futebol profissional do país também usaram as redes sociais para manifestar apoio ao Flamengo, cujo próximo jogo deve ser adiado.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já se pronunciou nesta sexta-feira sobre a tragédia. "Estamos todos consternados. Esta é, certamente, a maior tragédia que este clube já passou. Mais importante, agora, é que a gente se dedique a tentar minimizar o sofrimento e dor destas famílias, que certamente estão a sofrer muito. O Flamengo está a tratar disso e não vai poupar esforços. O Flamengo também está a colaborar com as autoridades para que as causas desta tragédia possam ser apuradas. Ninguém mais do que nós tem interesse em que isso ocorra. Dizer que todos nós do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme o que estamos a sentir", referiu.