O que espera o Sporting? O rei da Liga Europa e duas longas viagens

O Arsenal é o principal adversário do Sporting, que ficou no Grupo D da Liga Europa, um agrupamento com o Qarabag (Azerbaijão), clube da cidade (Baku) que acolhe a final a 29 de maio de 2019, e os ucranianos do Vorskla Poltava. Os leões arrancam a campanha europeia a 20 de setembro no Estádio José Alvalade, diante do Qarabag, depois vão à Ucrânia e por fim recebem os ingleses do Arsenal no fim da primeira volta da fase de grupos (ver calendário em baixo).

"O grande problema será o desgaste das viagens. São viagens longas", desabafou Manuel Fernandes, depois de negociar o calendários de jogos que obrigará os leões a fazer mais de 20 mil quilómetros em duas viagens, e profetizar uma passagem à fase seguinte: "Penso que é possível passar à fase seguinte, o Sporting tem todas as condições para seguir. Apanha um tubarão..."

Tubarão esse que dá pelo nome de Arsenal. Os gunners dispensam apresentações e foram reforçados com um treinador que já é apelidado de Rei da Liga Europa - Unay Emery. O espanhol venceu três seguidas e quer fazer o poker.

Era, a par, do Chelsea o adversário mais difícil entre o que podiam calhar aos leões. Só por uma vez a equipa leonina defrontou o Arsenal. Foi na segunda eliminatória da extinta Taça das Cidades com Feiras (antecessora da Taça UEFA), em 1969/70, tendo empatado 0-0 em Lisboa e perdido 3-0 em Londres.

É um dos mais bem sucedidos do futebol inglês, tendo ganho por 13 vezes o campeonato inglês. É ainda detentor de 13 Taças da Inglaterra (recorde), sendo o único a ganhar a Premier League invicto.

O Arsenal de Arséne Wenger e a sua armada invencível de Patrick Vieira, Sol Campbell, Gilberto Silva, Ljungberg, Robert Pirès, Bergkamp e Thierry Henry já não existe. Agora o clube passa agora por uma mudança profunda depois da saída do treinador francês que liderou os gunners nas últimas 16 épocas. E tem no central alemão Mustafi, no médio alemão Ozil e o francês Lacazette as principais figuras.

Os leões podem beneficiar do facto de poderem encontrar uma equipa ainda à procura da nova identidade sob o comando de Emery. Esta época, nos dois primeiros jogos da Premier League saíram derrotados, por dois rivais diretos, o City e o Chelsea, e venceram na terceira jornada.

Nani conhece bem o futebol inglês e o Arsenal e está pronto para o embate.

O clube de uma cidade fantasma

Fundado em 1951, o Qarabag tem como maior façanha desportiva a estreia na Liga dos Campeões em 2017/18, depois de outras quatro tentativas falhadas.

É um clube de uma cidade dos confins do Azerbaijão, Agdam, que a guerra desalojou e obrigou a jogar a 448 quilómetros de distância, em Baku, cidade que a 29 de maio de 2019 receberá a final da Liga Europa. O Sporting pode aproveitar a longa viagem ( Km) para fazer reconhecimento local, caso queira e consiga fazer uma segunda deslocação a Baku.

"É difícil representar uma cidade que não existe", lamentou Qurban Qurbanov, o treinador de 46 anos aquando de um jogo na Champions. Qarabag é agora uma gigantesca cidade fantasma que dá nome a um dos maiores clubes do Azerbaijão. Um clube que jogou pela última vez na sua cidade em 1993 (há 25 anos) e que hoje faz da Azersun Arena em Baku a sua casa.

Uma história de sofrimento e dor que Gara Garayev, um dos jogadores a que o Sporting deve estar atento, conhece bem. Perdeu os pai e alguns familiares na guerra étnica entre azeris e arménios e lembrou

Com seis títulos, seis taças e uma Supertaça o Qarabag é uma potência em emergência no Azerbaijão. Tem um luso-brasileiro na equipa: Wagner, guarda redes ex-Estoril e Boavista com larga experiência de I Liga portuguesa. E ainda um ex-leão, o búlgaro Slavchev, e um islandês que brilhou no Euro2016 - o guarda-redes Halldórsson.

No campeonato do Azerbaijão, o Qarabag está em quarto lugar com quatro pontos em dois jogos e menos um jogo do que o líder que tem sete pontos.

Manuel Fernandes (diretor do Sporting) "Falei com o meu ex-jogador [no Vitória de Setúbal], o Vali Gasimov, que está cá a representar o país. E ele disse que o Qarabag está muito mais forte, tem o mesmo treinador há 10 anos e tem feito um bom trabalho, é um fator a ter em conta. O Sporting é superior a qualquer equipa do Azerbaijão, mas não pode facilitar na fase de grupos e só dar tudo com o Arsenal"

Evitar perder a batalha de Poltava

O Vorskla Poltava tem menos quatro anos de vida que o Qarabag. Fundado em 1955, o clube ucraniano da cidade de Poltava, onde se deu a mais famosa das batalhas da Grande Guerra do Norte, a Batalha de Poltava. Escapou à última guerra entre ucranianos e russos, que atingiu a cidade de Donetsk, por exemplo.

Ainda procura o primeiro título nacional e tem apenas um taça da Ucrânia no currículo, além de ter ganha um campeonato da segunda divisão. Esta época está em 8.º lugar do campeonato com seis pontos em seis jogos numa liga liderada pelo Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca.

Chamam-lhes os zeleno-bili (verde-brancos) têm no brasileiro Artur a grande referência da equipa. Embora sem grandes nomes para assustar os adversários, tem um plantel composto, quase na exclusividade, por jogadores ucranianos (tem sete estrangeiros), muito forte fisicamente e aguerridos sobre a bola

Na Liga Europa 2018/19 tem confronto marcado com o Sporting, depois de ter criado muitas dificuldades ao Benfica, na época 2009/10, no playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa. Na deslocação a Poltava os encarnados sofreram mesmo uma derrota (2-1), mas acabou apurado com o resultado da primeira mão. Dificuldades que esperam pelos leões quando fizerem os mais de ... quilómetros ...

Sem em 2009 quando jogou com o Benfica era um ilustre desconhecido, agora não o é menos.

Ordem de jogos do Sporting:

Sporting-Qarabag (20 de setembro, 20.00)

Vorskla Poltava-Sporting (4 de outubro, 17.55)

Sporting-Arsenal (25 de outubro, 17.55)

Arsenal-Sporting (8 de novembro, 20.00)

Qarabag-Sporting (29 de novembro, 17.55)

Sporting-Vorskla Poltava (13 de dezembro, 20.00)