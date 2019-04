Das entradas a todo o gás à teoria do ketchup na goleada do Benfica ao Marítimo

Quatro jornadas para o fim, 12 pontos em disputa, oito jogos em que o campeão se vai definir. Com Benfica e FC Porto em igualdade pontual (75 pts.), as águias partem ligeiramente à frente devido ao confronto direto - 1-0 na Luz e 1-2 no Dragão - e só dependem de si, mas sabem que uma escorregadela na reta da meta poderá ser fatal.

No que resta jogar, além do pleno de vitórias, os portistas depositam grandes esperanças na visita do Benfica a Braga, em teoria o jogo mais complicado até ao final do campeonato para os encarnados, que ainda assim venceram em quatro das últimas cinco deslocações à Pedreira na I Liga. O mesmo registo alcançou o FC Porto nas receções ao Sporting, adversário de maior estatuto que os dragões terão de enfrentar, precisamente na última jornada.