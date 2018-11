O privilégio que Ronaldo tinha em Manchester e Beckham e Cantona não

O antigo avançado do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, revelou em entrevista à Gazzetta dello Sport que Alex Ferguson concedia um privilégio a Cristiano Ronaldo que craques como Éric Cantona ou David Beckham não tiveram direito.

"Foi o único a quem o Sir Alex disse: 'preocupa-te só em atacar e não penses em defender.' Nem Giggs, Beckham ou Cantona tiveram isso", afirmou o norueguês de 45 anos, que jogou em Old Trafford entre 1996 e 2007.

Na mesma entrevista, Solskjaer recordou a primeira vez que viu CR7: "Foi incrível, no Sporting-Manchester United. Fui ao balneário e disse a Sir Alex para o contratar, mas ele disse-nos que já o tinha feito. Após a chegada a Inglaterra, Ronaldo teve dificuldades com a língua, mas quando a aprendeu tornou-se mais concentrado. Ia 40 minutos ao ginásio antes e depois dos treinos".

"Tinha uma grande empatia com ele. Houve um jogo contra o Reading em que ambos marcámos com assistência um do outro, ainda tenho uma foto com ele", acrescentou, com muitas memória dos anos que passou com o português: "Quando treinei os avançados do Manchester United em 2007/08, ele mantinha-me em campo até tarde porque queria melhorar o remate, que hoje é mortal."