O penálti à Panenka que está a dar que falar. Terá sido intencional?

Eric Bautheac, médio francês do Brisbane Roar, aventurou-se esta quinta-feira a marcar um penálti à Panenka, no jogo da liga australiana frente ao Adelaide United, que terminou com o triunfo dos forasteiros por 3-5.

Bater um penálti desta forma já não é propriamente notícia, mas a forma como Bautheac o fez está a tornar-se viral, pois rematou à baliza de uma forma tão lenta que até ficou a dúvida se o fez de forma intencional.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta forma de bater grandes penalidades, para o meio da baliza, foi celebrizada pelo jogador checo Antonín Panenka no Europeu de 1976, precisamente na final do torneio. Diante da Alemanha, no desempate por grandes penalidades, coube a Panenka a responsabilidade de marcar o último penálti, que podia valer o título à Checoslováquia. E marcou, com a bola entrar direitinha no meio da baliza que na altura era defendida por Sepp Maier.

"Dois anos antes do Europeu, comecei a tentar. No início em jogos amigáveis e, mais tarde, em jogos do campeonato. Funcionou tão bem que decidi que usaria a técnica no Europeu, caso tivesse de marcar um penálti. Foi como se fosse a vontade de deus. Estava 1000% certo que bateria o penálti daquela forma e que marcaria", explicou Panenka na altura.

Vários jogadores ao longo dos anos têm imitado a forma de bater castigos máximos do jogador checo. Foi o caso de Hélder Postiga, no Euro 2004, no desempate com a Inglaterra, nos quartos-de-final da prova. E com sucesso, apesar de ter deixado Scolari com os cabelos em pé, já que se o avançado português tivesse falhado, Portugal ficava fora da prova.