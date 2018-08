O pai do futebol nos Estados Unidos ao lado de Dias Ferreira

Francisco Marcos, catalogado como o pai do futebol nos Estados Unidos da América, vai assumir a função de conselheiro executivo do presidente na eventualidade de Dias Ferreira vencer as eleições agendadas para 8 de setembro.



Francisco Marcos foi vice-presidente de três equipas dos Estados Unidos e do Canadá (Tampa Bay Rowdies, Dallas Tornado e Calgary Boomers) tendo sido mais tarde indigitado como diretor da US Soccer Federation, cargo no qual esteve durante 16 anos.



O apoiante de Dias Ferreira é também visto como o principal dinamizador do futebol nos Estados Unidos. Fundou a United Soccer Leagues, da qual é na atualidade presidente emérito. É também presidente da Soccer Management International, empresa que se tem especializado em parcerias entre instituições portuguesas e norte-americanas no mundo do futebol e a organizar digressões de equipas norte-americanas na Europa, com especial atenção a Portugal.