O milagre do Zenit e as duas assistências de Podence

Muito futebol por esta Europa fora à conta da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. O destaque do dia tem que ir para o Zenit que se pensava já eliminado mas, afinal depois de uma derrota por 4-0 no terrreno dos georgianos do Dínamo MInsk por 4-0, os russos conseguiram o mesmo resultado nos 90 minutos, sendo que ficou reduzido ainda a dez unidades desde os 72 minutos, numa altura em que só vencia por 2-0. No prolongamento as coisas nem começaram bem para o Zenit que viu o Dínamo reduzir para 4-1 o que obrigava os russos a fazerem mais dois golos. Fizeram mais quatro e arrumaram a questão. Destaque para os três golos de Dzyuba, o homem do jogo.



Na Suíça o Olympiacos jogava à vontade, pois tinha batido o Lucerna por 4-0 em casa. Os gregos voltaram a triunfar e Podence evidenciou-se com passes para o bis de Christodoulopoulos.



Menos sorte teve o Légia Varsóvia de Sá Pinto. O técnico português não comandou na primeira mão quando os luxemburgueses do Dudelange tinha triunfado na Polónia por 2-1. Desta feita os polacos empataram fora a dois golos, resultado insuficiente para seguirem em frente.



O Besiktas dos portugueses Pepe (90 minutos) e Ricardo Quaresma (entrou ao intervalo) perderam na Áustria diante do Lask Linz por 2-1, valendo, assim, o 1-0 da Turquia.



Finalmente Bruma que entrou aos 64 minutos na deslocação do Leipzig a Craiova. O jogo acabou 1-1 mas na primeira mão os germânicos tinham ganho por 3-1. Se o Sp. Braga passar o Leipzig será o adversário dos minhotos no playoff de acesso à fase de grupos.





RESULTADOS

Pyunik-Maccabi Tel Aviv 0-0 1-2

Ufa- Progrès Niederkorn 2-1 2-2

Spartaks-FK Suduva 0-1 0-0

Alashkert FC-CFR Cluj 0-2 0-5

Hapoel Haifa- Atalanta 1-4 0-2

Leipzig-U Craiova 3-1 1-1

Hapoel Be´er Sheva-APOEL 2-2 1-3

Sturm Graz-AEK Larnaca 0-2 0-5

Sheriff Moldávia-Valur 1-0 ?

Torpedo Kutaisi-Përparimi Kukesi 5-2 0-2

Dinamo Minsk-Zenit 4-0 1-8

ApollonLimassol-Din. Brest 4-0 0-1

Ludogorets-Zrinjski Mostar 1-0 1-1'

AS Trencin-Feyenoord 4-0 1-1

Mariupol-Bordéus 1-3 ?

Sigma Olomouc-Kairat 2-0 2-1

Jagiellonia-Gent 0-1 1-3

CSKA Sofia-FC Copenhaga 1-2 1-2

Nordsjaelland-Partizan 1-2 2-3

Genk-Lech Poznan 2-0 1-2

Basaksehir-Burnley 0-0 ?

Vitesse -Basileia 0-1 0-1

Besiktas-LASK Linz 1-0 1-2

Olimpija Ljubljana-HJK 3-0 4-1

Olympiacos-Lucerna 4-0 3-1

Zorya-SP. BRAGA 1-1 ?

TNS-Midtjylland 0-2 1-3

Cork City-Rosenborg 0-2 ?

Sarpsborg-HNK Rijeka 1-1 ?

Hibernian-Molde 0-0 0-3

Spartak Subotica-Brondby 0-2 1-2

Glasgow Rangers-Maribor 3-1 0-0

Hajduk Split-Steaua Bucareste 0-0 ?

Legia Varsóvia-Dudelange 1-2 2-2

Slovan Bratislava-Rapid Viena 2-1 ?

Sevilha-FK Zalgiris 1-0 5-0



*A SUBLINHADO AS EQUIPAS APURADAS