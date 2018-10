O mexicano que se fez passar por jogador da Juventus

Dionicio Farid Rodriguez Duran. Este é o nome de um jovem futebolista da Juventus. Pelo menos pensava-se isso ou o próprio fez passar essa ideia. Inclusivamente, pensou-se que Dionisio já teria marcado na Youth League.



Esta é a sensacional história de um mexicano de 19 anos que enganou tudo e todos ao criar uma falsa carreira de jogador da Juventus. Começou por colocar no seu instagram fotografias suas juntamente com futebolistas da equipa primavera da Juventus, uma espécie de formação para jovens promissores. Isso deu para enganar até os jornalistas do seu país.



Numa fotografia de um treino da equipa primavera substituiu o rosto do português João Serrão pelo seu. O português formado no FC Porto e no Leixões viu-se metido, inadvertidamente, nesta confusão.



Depois Dionicio apareceu com a camisola 17 do médio Alessandro Di Pardo a celebrar um triunfo na Youth League diante do Olympiacos escreveu um post para se dizer "muito feliz pelo meu primeiro golo com esta camisola e pelo nosso desempenho".



Depois disto no México encheram-se páginas com Dionicio a relatar os seus primeiros passos na Europa. Passou a ter muitos seguidores, mais de 16 mil, e passou a ser solicitado para falar aos mais jovens de como se podem concretizar sonhos. Num desses encontros explicou que tinha rumado aos Estados Unidos e lá foi alvo de interesse do Getade, do Rayo Vallecano e da Juventus, tendo optado pela campeã italiana. Inclusivamente detalhou que Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, estava muito satisfeito com a sua evolução.



Tudo se desmoronou quando alguns órgãos de comunicação social perceberam que Dionicio nunca tinha sido inscrito por qualquer equipa mexicana e na Juventus não havia nenhum mexicanm fosse qual fosse a categoria.



Entretanto Dionicio, se é que é este o seu verdadeiro nome, apagou a conta de instagram e o seu paradeiro é desconhecido.