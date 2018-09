O jogador do Sporting que arrisca deixar Alvalade sem se ter estreado

A história de Federico Ruiz é no mínimo caricata. Contratado no verão de 2016 para viabilizar a transferência do irmão, Alan Ruiz, o jogador argentino já leva mais de dois anos de contrato, mas ainda não se estreou com a camisola dos leões e acumula episódios que o podem tornar um problema.

Com um ordenado de cerca de 450 mil euros por ano (25 mil euros/mês) o jogador ameaça ser o mais caro da história leonina, tendo em conta que não fez qualquer minuto com a camisola verde e branco. E segundo soube o DN arrisca deixar Alvalade sem saber o que é jogar de leão ao peito. Para já não foi inscrito, tal como outros três jogadores.

Vamos por partes.

O Sporting estava interessado em Alan Ruiz e o empresário e pai do jogador exigiu que fosse um negócio do género pague um e leve dois. E depois de muitos avanços e recuos, o pai lá aceitou a oferta dos leões, que ofereceram um contrato de quatro época aos irmãos Ruiz. Alan assinou um vínculo até 2020 a troco de 130 mil euros por mês e o irmão um contrato idêntico, mas a troco de 25 mil euros euros mês (17, mais oito milhões).

Mas se Alan Ruiz deu nas vistas e mostrou potencial, o irmão Federico nem por isso e foi sendo colocado de lado pelos vários treinadores que teve na equipa B leonina ao ponto de hoje, mais de dois anos depois de ser contratado, ainda esperar pela estreia. Fez uns minutos num jogo treino, na Academia.

Empréstimo tem de ser resolvido até hoje

Sem qualquer minuto jogado com a camisola verde e branca, o jogador tem acumulado problemas e azares por onde passa. O Sintrense que o aceitou a meio da época 2016/17 devolveu-o antes do fim do empréstimo. O jogador lesionou-se gravemente e teve de ser operado. Agora está de volta ao clube do Campeonato de Portugal, mas ainda não pode jogar. O Sporting tem até hoje, quarta-feira, para "corrigir" um erro aquando da inscrição do jogador para viabilizar a cedência ao Sintrense, segundo contou ao DN fonte do processo.

O clube de Sintra pode ser um novo começo para o argentino, numa altura em que o clube pensava em rescindir contrato, que tal como o do irmão foi prorrogado até 2021. Segundo soube o DN, Sousa Cintra, assim que tomou conhecimento do caso quis chegar a um acordo para rescindir, mas não ficou na SAD o tempo suficiente para resolver o caso, passando agora o dossiê ao novo presidente Frederico Varandas.

Alan Ruiz, outro problema a caminho?

O empréstimo de Alan Ruiz ao Zorya termina em dezembro. Ou seja, daqui a três meses. Até lá o novo presidente leonino terá de encontrar uma solução para o caso, visto que o jogador tem ofertas da China e do Médio Oriente, mas, o Sporting quer recuperar o investimento feito (7, 8 milhões de euros, sem contar com os ordenados dele e do irmão). Aliás o valor pago para o contratar deu origem a uma queixa-crime contra o então presidente leonino Bruno de Carvalho.

Caso o clube leonino não aceite qualquer proposta pelo extremo argentino, ele retorna a casa. Ou seja, Alvalade.

O jogador mostrou potencial em campo, mas, segundo soube o DN, José Peseiro não mostrou interesse em reintegrá-lo no grupo. Uma decisão a que não será alheia à fama ganha na passagem por Alvalade nos tempos de Jorge Jesus.

Além disso sempre mostrou ter um feitio difícil e sem medo do confronto. Um dessas vezes, travou-se de razões com Otávio Machado e foi alvo de um processo disciplinar. Processo esse que rasgou na cara do antigo diretor de futebol, segundo contaram ao DN.