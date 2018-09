O primeiro treino do Manchester United após a eliminação diante do secundário Derby County teve como principal destaque o clima de tensão entre José Mourinho e Paul Pogba, cuja braçadeira de capitão foi retirada pelo português na sequência das críticas do futebolista ao sistema de jogo da equipa diante do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.



As imagens captadas pela Sky Sports dão conta de algo que Mourinho terá dito e que apanhou o francês de surpresa.



Confira em baixo.