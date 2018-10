O golo dos juniores do Sacavenense que conquistou as redes sociais

Imagem do golo dos juniores do Sacavenense

Sem olhar às camisolas (ou ao estádio), focando apenas na bola, poderíamos pensar estar a assistir a uma jogada do Manchester City de Pep Guardiola, do Chelsea de Maurizio Sarri ou de qualquer dessas formações de topo orientadas por treinadores devotos da posse de bola. Mas não. O golo que tem conquistado as redes sociais, partilhado já um pouco por todo o mundo, pertence aos juniores do Sacavenense, que no sábado golearam o Loures por 5-2.

Marcado por Daniel Pinto, o quarto golo da equipa de Sacavém, que milita na série D da segunda divisão do campeonato de juniores, é uma autêntica homenagem ao tiki-taka: são 19 toques consecutivos na bola, com 12 passes entre vários dos jogadores, pela ala direita, num vaivém que começa num livre marcado no meio-campo contrário, recua até quase à grande área da equipa e só finaliza com o golo na baliza contrária, com dois passes de calcanhar pelo meio. Tudo em 22 segundos.

Não admira, pois, que o Sacavenense, treinado por Rui Gomes, lidere a Série D da segunda divisão, com 16 pontos em 7 jornadas.

O vídeo do golo tem-se tornado viral nas redes sociais, partilhado inclusive por um editor do jornal inglês Guardian, assim como pela conta de Twitter da revista britânica especializada em futebol Mundial Magazine.

Mas esse golaço coletivo não foi o único digno de partilha marcado pelos juniores do Sacavenense no dérbi com o Loures. O jogador venezuelano David Rajchenberg também arrancou um pontapé digno de aplausos, como pode ver abaixo.