O golo do outro mundo de Telmo Castanheira na Islândia

Telmo Castanheira, 27 anos, médio português que atua no IBV Vestmannaeyjar, da Islândia, parece ter queda para os golos bonitos. Depois de no passado, ao serviço do Trofense, ter apontado um golo de bicicleta a lembrar o de Cristiano Ronaldo ainda com as cores do Real Madrid frente à Juventus, neste sábado o português voltou a dar nas vistas, desta vez no campeonato islandês.

Na partida entre o Breidablik e Vestmannaeyjar, que terminou com o triunfo da equipa ca casa por 3-1, Telmo marcou o único golo da sua equipa aos seis minutos, com um remate de muito longe colocado ao ângulo superior esquerdo da baliza do adversário.

Telmo Castanheira, formado nas escolas do FC Porto, representou em Portugal o Tourizense, V. Guimarães B, Felgueiras, Gondomar, Santa Clara, Leixões e Trofense. Este ano, em janeiro, assinou um contrato de dois anos com o IBV Vestmannaeyjar.

Veja aqui o golo de bicicleta marcado por Telmo no ano passado pelo Trofense.