O final das contas: tudo sobre as subidas e descidas na Liga das Nações

No último dia da fase de grupos da primeira edição da Liga das Nações existiam ainda muitas coisas a decidir, entre promoções e despromoções entre Ligas. Com Portugal, que esta terça-feira empatou com a Polónia (1-1) presente na final four da competição, juntamente com Holanda, Suíça e Inglaterra, o DN explica todas as subidas e descidas e em que Liga (divisão) estarão as seleções na edição 2020/2021.

Na Liga A, destaque para as descidas de Alemanha - a mais surpreendente -, Islândia, Polónia e Croácia, que vão jogar na Liga B na próxima edição. Conseguem a "manutenção" a campeã do mundo França, a Bélgica, a Itália e a Espanha, ao serem segundas classificadas nos respetivos grupos.

Liga A

Grupo 1

1 - Holanda. 7 pontos (apurada para a final four)

2 - França, 7 pontos

3 - Alemanha, 2 pontos (despromovida)

Grupo 2

1 - Suíça, 9 pontos (apurada para a final four)

2 - Bélgica, 9 pontos

3 - Islândia, 0 pontos (despromovida)

Grupo 3

1 - Portugal, 8 pontos (apurado para a final four)

2 - Itália, 5 pontos

3 - Polónia, 2 pontos (despromovida)

Grupo 4

1 - Inglaterra, 7 pontos (apurada para a final four)

2 - Espanha, 6 pontos

3 - Croácia, 4 pontos (despromovida)

Suecos carimbam subida no último dia

No sentido inverso aos que descem da Liga A, ascendem à principal divisão da Liga das Nações a Ucrânia, a Bósnia-Herzegovina, a Dinamarca e a Suécia, que venceu hoje a Rússia, no jogo decisivo, por 2-0.

As despromoções à Liga C estavam já decididas antes dos jogos desta terça-feira. Irlanda do Norte, Irlanda, Eslováquia e Turquia não conseguiram manter-se na Liga B, ao contrário de República Checa, Rússia, Áustria e País de Gales, que continuam na mesma divisão.

O bósnio Dzeko (com o número 11) festeja com colegas © EPA/CHRISTIAN HOFER

Liga B

Grupo 1

1 - Ucrânia, 9 pontos (promovida)

2 - República Checa

3 - Eslováquia (despromovida)



Grupo 2

1 - Suécia, 7 pontos (promovida)

2 - Rússia, 7 pontos

3 - Turquia, (despromovida)

Suécia e Rússia lutaram pelo apuramento, os suecos saíram por cima © EPA/JONAS EKSTROMER

Grupo 3

1 - Bósnia-Herzegovina, 10 pontos (promovida)

2 - Áustria, 7 pontos

3 - Irlanda do Norte, 0 pontos (despromovida)

Grupo 4

1 - Dinamarca, 8 pontos (promovida)

2 - País de Gales, 6 pontos

3 - Irlanda, 2 pontos (despromovida)

Contas mais complicadas nas descidas da Liga C

Na Liga C, onde se decidia muito em termos de despromoção, a promoção acabou por sorrir à Finlândia e à Noruega, que já a tinham garantido, mas também a Escócia e Sérvia, que aproveitaram o facto de jogar em casa. Os escoceses venceram Israel, que competia diretamente pelo apuramento, por 3-2, e a Sérvia venceu facilmente a Lituânia, por 4-1. A Roménia ainda acalentava esperanças no grupo dos sérvios e ganhou o seu jogo (1-0 em Montenegro), mas não foi suficiente.

Antes desta quarta-feira, na Liga C, estavam já despromovidos os quartos classificados dos três grupos de quatro equipas. A saber: Estónia, Lituânia e Eslovénia. No entanto, ao existir um grupo de apenas três equipas, as regras ditam que não desce a última classificada desse trio, mas sim o pior terceiro tendo em conta todos os grupos e excluindo resultados contra quartos classificados. Feitas as contas, a pior equipa foi mesmo Chipre, terceiro classificado do Grupo 2, que daqui a dois anos vai jogar na Liga D. Os cipriotas acabaram com os mesmos pontos, dentro dos referidos critérios, que Montenegro, mas o desempate na diferença de golos condenou-os à despromoção.

Na Liga C continuam Israel, Hungria, Grécia, Bulgária, Albânia, Roménia e Montenegro

Liga C

Grupo 1

1 - Escócia, 9 pontos (promovida)

2 - Israel, 6 pontos

3 - Albânia, 3 pontos

Grupo 2

1 - Finlândia, 12 pontos (promovida)

2 - Hungria, 10 pontos

3 - Grécia, 9 pontos

4 - Estónia, 4 pontos



Grupo 3

1 - Noruega, 13 pontos (apurada)

2 - Bulgária, 11 pontos

3 - Chipre, 5 pontos (despromovido pelo critério do pior terceiro classificado)

4 - Eslovénia, 3 pontos (despromovida)

Grupo 4

1 - Sérvia, 14 pontos (promovida)

2 - Roménia, 12 pontos

3 - Montenegro, 7 pontos

4 Lituânia, 0 pontos

Kosovo garantiu última vaga de promoção

Na Liga D, a última, onde não existem obviamente despromoções, estavam já decididos três dos quatro países que sobem à Liga C: Bielorrússia, Geórgia e Macedónia. Apenas aconteceram esta terça-feira jogos do Grupo 3, sendo um dos quais o Kosovo-Azerbaijão, onde se decidiu a vitória no grupo e a promoção. Kosovo venceu por 4-0 e sobe assim à Liga C. No outro jogo da noite, Malta e Ilhas Faroé empataram a um golo.

Na Liga D, para 2020/2021, repetem a presença as seguintes seleções, além do Azerbaijão: Cazaquistão, Letónia, Andorra, Luxemburgo, Moldávia, San Marino, Ilhas Faroé, Malta, Arménia, Gibraltar e Liechtenstein.

Liga D

Grupo 1

1 - Geórgia, 16 pontos (promovida)

2 - Cazaquistão, 6 pontos

3 - Letónia, 4 pontos

4, Andorra, 4 pontos

Grupo 2

1 - Bielorrússia, 14 pontos (promovida)

2 - Luxemburgo, 10 pontos

3 - Moldávia, 9 pontos

4 - San Marino, 0 pontos

Grupo 3

1 - Kosovo, 14 pontos (promovido)

2 - Azerbaijão, 9 pontos

3 - Ilhas Faroé, 5 pontos

4 - Malta, 3 pontos

Grupo 4

1 - Macedónia, 15 pontos (promovida)

2 - Arménia, 10 pontos

3 - Gibraltar, 6 pontos

4 - Liechtenstein, 4 pontos

A final four da Liga das Nações disputa-se no Porto e em Guimarães, entre 5 e 9 de junho de 2019. O sorteio realiza-se a 3 de dezembro, em Dublin.