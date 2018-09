O castigo que Cristiano Ronaldo arrisca

Cristiano Ronaldo foi expulso na quarta-feira no jogo diante do Valência e aguarda a decisão do Comité Disciplinar da UEFA sobre o número de jogos de castigo que vai ter de cumprir. À partida, o avançado português já se sabe que não vai escapar a um jogo de suspensão, o que o vai impedir de estar presente no jogo com os suíços do Young Boys. Mas a pena a cumprir pode ser maior.



Se a agressão for citada no relatório do árbitro, Ronaldo não só fica de fora na receção aos helvéticos como ainda falha a deslocação a Old Trafford e o jogo de Turim entre a Juventus e o Manchester United de José Mourinho. Para além do severo castigo de não poder defrontar o seu antigo clube, o Manchester United, esta expulsão pode comprometer o objetivo de Ronaldo em ser, novamente, o melhor marcador de uma edição da Liga dos Campeões.