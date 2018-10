O 1.ª jogo do campeonato em direto na TV foi há 40 anos. E Vítor Baptista marcou

22 de outubro de 1972. Há precisamente 40 anos, a RTP transmitiu pela primeira vez um jogo do Campeonato Nacional de futebol. O Estádio do Bonfim foi o palco da partida entre o V. Setúbal e o Belenenses, que pela primeira vez chegou aos lares portugueses.

E que melhor espetáculo para o batismo? É que logo aos oito minutos, Vítor Baptista abriu o marcador, aproveitando uma falha defensiva de Alexandre Alhinho. A antiga estrela, que se autodenominava de "O Maior", entrou na história como o autor do primeiro golo da história do campeonato com honras de transmissão em direto pela televisão. Aos 22 minutos, Vítor Madeira fez o segundo golo para os sadinos, que pareciam ter o triunfo bem encaminhado.

Só que, na segunda parte, o Belenenses, treinado por António Medeiros, deu a volta ao resultado com golos dos brasileiros Clésio (53') e Lincoln (65'), tendo João Cepeda a cinco minutos do final feito o remate que deu o triunfo aos azuis, batendo o guarda-redes Silvino, atual treinador adjunto de José Mourinho, que aos 20 anos estava no início da sua carreira.

Mário Narciso, atual selecionador nacional de futebol de praia, foi titular no meio-campo do V. Setúbal, recorda-se do jogo, mas não da transmissão televisiva. "Não tinha ideia de que tinha sido o primeiro jogo na televisão, mas não foi por causa disso que perdemos, pois na altura o Belenenses tinha uma boa equipa", assegura ao DN, recordando mais os episódios que marcaram a véspera da partida. "Fizemos o estágio em Troia e na noite anterior ao jogo, o Mário Ventura e o José Luís, que eram dois titulares, portaram-se mal e foram recambiados para casa no barco dessa mesma noite."

A primeira transmissão televisiva de um jogo de futebol não foi, no entanto, esta, pois essa hora coube ao Sporting-Áustria Viena, jogo particular realizado a 9 de fevereiro de 1958, no antigo Estádio José Alvalade, que os leões venceram por 4-0.