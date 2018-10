O antigo avançado das águias foi o primeiro a fazer balançar as redes das balizas do atual Estádio da Luz, que neste dia 25 de outubro comemora 15 anos de existência. Em 2003, na noite da inauguração, o Benfica recebeu os uruguaios do Nacional de Montevideu e Nuno Gomes fez os dois golos da vitória dos encarnados, então treinados pelo espanhol José António Camacho.

O ex-internacional português recordou a noite histórica, em declarações ao site oficial do Benfica. "Foi, para mim, um momento fantástico. Não só porque estávamos a inaugurar o Estádio, mas também porque marquei dois golos nesse dia e não vou esquecer que fui o primeiro jogador a marcar no novo Estádio da Luz", disse Nuno Gomes, que naquela noite de 25 de outubro de 2003 assinalava também da melhor forma um regresso aos golos após lesão prolongada.

Para o antigo goleador e diretor da formação do Benfica, há um outro momento histórico a merecer destaque entre as suas experiências vividas no atual Estádio da Luz: a festa do primeiro título celebrado no recinto, em 2005, que naquela altura pôs fim ao maior jejum da história do clube (11 anos).

Em maio de 2005, no Bessa, os encarnados sagraram-se campeões com um empate no Bessa, na última jornada, e à chegada a Lisboa, a Luz encheu-se de adeptos para uma festa que durou até às tantas.

"Não deixa de ser engraçado que um dos meus melhores momentos no Estádio da Luz não tenha sido em dia de jogo. Tínhamos jogado com o Boavista no Bessa, mas depois viemos fazer a festa ao Estádio. É esse, inevitavelmente, um dos melhores momentos, na época 2004/05 quando fomos campeões. Era um momento com o qual eu sonhava muito, que era poder festejar na Luz um título", revelou o antigo camisola 21 das águias, que salientou também a importância do jogo com o Sporting, na jornada anterior, no qual o célebre e polémico golo de Luisão deu a vitória sobre o rival e permitiu a liderança isolada do campeonato.