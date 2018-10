Nem Guardiola, nem Klopp. Treinador do mês em Inglaterra é Nuno Espírito Santo

© Action Images via Reuters/John Sibley

Os 'wolves', que subiram este ano ao primeiro escalão do futebol inglês, somaram em setembro três triunfos e um empate, ocupando o sétimo lugar da prova, com 15 pontos, a cinco do trio de líderes, Manchester City, Chelsea e Liverpool.

"[O prémio] Representa o esforço de todos os que trabalham aqui, em Compton [centro de treino], no [estádio] Molineux, os nossos adeptos, os jogadores, todos. Não há prémios individuais, tudo vem da equipa", referiu o treinador.

Em declarações ao site do clube, Nuno Espírito Santo considerou ainda que setembro foi um "mês muito bom", mas lembrou que ainda "há um longo caminho a percorrer".

Além de Nuno Espírito Santo, estavam nomeados os espanhóis Unay Emery (Arsenal) e Pep Guardiola (Manchester City) e o alemão Jurgen Klopp (Liverpool).

O Wolverhampton tem no seu plantel os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota.