Nódulo na tiroide afasta colega de Ronaldo na Juventus

Emre Can com Cristiano Ronaldo, num jogo da Juventus esta época

Este não está a ser o melhor dos fins de semana para a Juventus. Depois do empate de sábado frente ao Génova, que fez a equipa perder os primeiros pontos na Série A italiana, o domingo acordou com uma notícia inesperada a levantar preocupações em redor do médio Emre Can.

O jogador alemão de origem turca viu ser-lhe detetado um nódulo na tiroide. A informação foi avançada pelo próprio clube, em comunicado emitido nas redes sociais, no qual adianta que Can será submetido a "investigações clínicas" para avaliar a natureza da lesão encontrada e que também poderá necessitar de "tratamento cirúrgico".

Enquanto aguarda para perceber se o nódulo é benigno ou maligno, Emre Can, que esteve no banco durante a partida frente ao génova, vai falhar os próximos compromissos da Juventus, frente a Manchester United (Liga dos Campeões) e Empoli (liga italiana).

O médio de 24 anos, internacional A pela Alemanha, chegou à Juventus nesta temporada, contratado ao Liverpool. Já jogou também pelo Bayern de Munique e pelo Bayer Leverkusen, na Alemanha,