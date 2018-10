Cristiano Ronaldo regressa esta terça-feira a Old Trafford num dia que marca o reencontro com o clube que o lançou para o estrelato. Chegou a Manchester em 2003, oriundo do Sporting, e por ali ficou até 2009, ano em que o Real Madrid abriu os cordões à bolsa e pagou 94 milhões de euros para o contratar.

Esta terça-feira, agora com a camisola da Juventus, vai defrontar o clube pelo qual marcou 118 golos em 292 jogos. A época mais produtiva em Old Trafford foi a penúltima, em 2007/08, quando marcou 42 golos em 49 jogos. Foi a temporada que lhe valeu a primeira Bola de Ouro e na qual conquistou a sua primeira Liga dos Campeões.

A poucas horas do jogo que marca o reencontro com Mourinho e com o Manchester United, recorde aqui num vídeo de apenas 12 minutos todos os 118 golos golos marcados por Cristiano Ronaldo durante a sua etapa em Inglaterra. O primeiro foi no dia 1 de novembro de 2003, na vitória por 3-0 diante do Portsmouth. O último com a camisola do Manchester United aconteceu a 10 de maio de 2009, no triunfo por 2-0 sobre o rival Manchester City, num livre direto. Pelo meio pode ainda revêr o golaço apontado ao FC Porto, na Champions, em 2008.