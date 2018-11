Niko Kovac: "O Benfica não tem jogado muito bem"

Niko Kovac, treinador do Bayern Munique, tem sido muito contestado pelos adeptos do clube bávaro, pois encontra-se a nove pontos do líder Borussia Dortmund e na última jornada da Bundesliga empatou em casa com o Fortuna Düsseldorf. E até já se fala do francês Arsène Wenger para ocupar o seu lugar.

Na véspera de enfrentar esta terça-feira o Benfica para a Liga dos Campeões, no Allianz Arena, o técnico admite que as duas equipas não estão num bom momento. "Não sei como o Benfica vai jogar. Estão em quarto lugar e não têm jogado muito bem. A situação é parecida com a que nós vivemos atualmente", referiu Niko Kovac, que lamentou os muitos golos sofridos pelo Bayern: "Estamos a sofrer golos que não podem acontecer e tenho pena, sobretudo pelo Neuer, que sofreu 17 golos em 20 remates dos adversários."

Apesar do mau momento por que passa o Bayern, Niko Kovac garante que é "um lutador" e por isso garante que não pensa em deitar a toalha ao chão. "Quando se não tem sucesso somos sempre criticados, especialmente num clube como o Bayern. Precisamos de um ponto para nos qualificarmos na Champiopns, mas queremos ganhar. É esse o nosso objetivo e a mensagem que passamos sempre aos jogadores. Sempre soube como me impor e persistir. Desistir não faz parte do meu vocabulário", afirmou na antevisão ao duelo com os encarnados.

Niko Kovac aproveitou ainda para elogiar o benfiquista Seferovic, que foi seu jogador no Eintracht Frankfurt, sobretudo devido aos três golos que o avançado marcou ao serviço da seleção suíça no jogo com a Bélgica. "Vi o jogo. Estiveram a perder por dois golos e venceram por 5-2 com três golos dele. Fiquei feliz. Enviei-lhe uma mensagem mas ele não respondeu. Se calhar mudou de número. Vou pedir-lho. Evoluiu muito no Eintracht e agora no Benfica. É um bom jogador e vai continuar a demonstrá-lo, tanto na seleção como no Benfica", sublinhou.