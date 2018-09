Niko Kovac: "Não posso responder se Renato vai jogar"

Niko Kovac, treinador do Bayern Munique, mostra acreditar nas potencialidades de Renato Sanches. Foi perguntado inclusivamente ao treinador se equacionava utilizar o médio português, que esta época leva zero minutos em jogos oficiais. "Se vai jogar Renato Sanches? Não posso responder. Temos 16 jogadores prontos a alinhar, o Renato está no bom caminho, mostrou-se bem, evidenciou-se. E agora, tal como nas últimas semanas, faz parte da equipa e certamente que num futuro breve, quiçá neste jogo com o Benfica, poderá jogar", disse o técnico, para depois pormenorizar em conferência de imprensa o que pensa do campeão europeu que tem à sua disposição.



"Eu só conhecia o Renato da televisão, quando estive no Eintracht jogámos contra ele uma ou duas vezes. Mas conhecemos as suas qualidades, é um jogador jovem, com potencial para evoluir e certamente que o irá fazer. Dará o seu contributo ao Bayern, terá êxitos no clube ao longo da carreira, tem progredido e evoluído em termos psicológicos e fisicos. Não teve um período fácil, deixou a sua casa, a sua família, foi para Alemanha, um país mais frio onde as pessoas são diferentes. E é necessário dar tempo a estes jogadores para que possam sentir-se bem. Sinto que este ano as coisas estão a correr muito bem. Quero que ele jogue e faça bons jogos, esteve agora na seleção, o que lhe deu motivação, observei isso. Ele ficou contente", detalhou.



Kovac negou que Renato Sanches lhe tenha dado indicações sobre o Benfica e deu a entender que tem o conhecimento suficiente. "Já estou há anos suficientes no futebol para conhecer o clube e este estádio. Joguei aqui em 2004, no Europeu. Os portugueses são jogadores com qualidade, tecnicamente muito bons. Sei que o Benfica ocupa um lugar de destaque em Portugal, foi várias vezes campeão, tem o apoio dos adeptos. No ano passado as coisas não correram tão bem, mas isso não torna as coisas mais fáceis para nós, pelo contrário. Os meus jogadores vão dar tudo em campo".