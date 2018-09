Nico Rosberg: de campeão de Fórmula 1 a especialista em gelados

Em 2003, com apenas 17 anos e certamente influenciado pelo pai, o ex-campeão Keke Rosberg, Nico Rosberg tornou-se o mais jovem piloto a andar num carro de Fórmula 1. Em 2008, ao volante de um Williams, conquistou o seu primeiro pódio com um terceiro lugar no Grande Prémio da Austrália. Em 2009 mudou-se para a Mercedes e em 2012 conseguiu a sua primeira pole position. Em 2015 terminou a temporada como vice-campeão.

Tudo estava a correr bem. Até que, no ano seguinte, o piloto alemão anunciou a sua retirada do mundo da velocidade seis dias depois de se ter sagrado campeão mundial de Fórmula 1 no circuito de Abu Dhabi, superando Lewis Hamilton. Tinha 31 anos e tinha competido em 206 grandes prémios, tendo obtido 23 vitórias e 57 pódios.

E o que fez desde então? É comentador de televisão no canal britânico Sky, investidor imobiliário em Monte Carlo, ativista pela mobilidade elétrica e dono, com a mulher Vivian, de uma geladaria em Ibiza."Ocupo os meus dias com desporto, passeios de barco, praia com as filhas e... gelado! Ainda que seja mau para a dieta", contou o antigo campeão, atualmente com 33 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Pilotar é uma atividade muito intensa e tive que lutar com uma força incrível nos últimos anos", explicou esta semana ao site espanhol Expansion. "Cumpri o meu objetivo que era ganhar o Mundial. Já está. A minha vida agora é muito diferente, mais relaxada e mais livre. Estou muito bem assim."

Na verdade, Vivian abriu a sua geladaria, ainda antes do casamento, em abril de 2014 em Ibiza. Chamava-se Vivi's Creamery e o menu foi elaborado pelo chef Vincet Croisier com produtos naturais da ilha. Entretanto, casou com Rosberg e tiveram uma filha, Alaia, em agosto de 2015. E atualmente, o ex-piloto está bastante envolvido no negócio: