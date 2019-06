Neymar desvalorizou quase 100 milhões só neste ano

O valor de mercado de Neymar desceu quase 100 milhões de euros só nos últimos seis meses. Na base desta desvalorização do passe do jogador brasileiro estão a ausência de títulos importantes, as lesões que sofreu ao longo desta época e, claro, o mais recente escândalo que o futebolista se viu envolvido na última semana, acusado de violação por parte de uma mulher.

De acordo com o último relatório lançado pelo CIES, o Observatório do Futebol que conta com o apoio da FIFA e da UEFA e que regularmente lança estudos sobre o valor de mercado dos futebolistas, o craque brasileiro está atualmente avaliado em 120 milhões de euros. Ou seja, menos 100 milhões do que aquilo que o PSG pagou há dois anos pela sua contratação ao Barcelona - 222 milhões de euros.

Em janeiro deste ano, Neymar estava avaliado pelo CIES em 213 milhões de euros, precisamente numa altura que coincidiu com uma lesão sofrida pelo jogador e que o deixou algum tempo afastado dos relvados.

Depois disso, e mais recentemente, Neymar viu-se envolvido numa confusão com um adepto do Rennes, quando o agrediu durante a final da Taça de França. E na última semana o jogador brasileiro foi acusado de violação por parte de uma mulher, um caso que está já entregue à justiça, e que coincidiu também com uma lesão sofrida num jogo particular que o vai deixar afastado da Copa América. Todos estes fatores contribuíram para a desvalorização do seu atual valor de mercado.