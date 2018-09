Neymar bisa na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nice

O Paris Saint-Germain, campeão em título, manteve este sábado a invencibilidade na liga francesa de futebol, ao vencer em casa o Nice, por 3-0, num jogo da oitava jornada, no qual Neymar bisou.

O brasileiro inaugurou o marcador aos 22 minutos, e fechou a contagem aos 90'+2, numa altura em que os parisienses já venciam por 2-0, depois de um golo de Nkunku, aos 46'.

O Nice, que somou a quarta derrota em oito jogos, ficou reduzido a 10 ao minuto 59, depois de Wylan Cyprien ter sido expulso por acumulação de amarelos.

A oitava jornada da liga francesa começou na sexta-feira com a derrota do Mónaco, de Leonardo Jardim, por 2-0 no terreno do Saint-Etiènne, segundo classificado com 15 pontos, menos nove do que o líder.