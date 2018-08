Nelson Évora é campeão europeu do triplo salto

Nelson Évora conseguiu a 12.ª medalha da carreira em torneios internacionais, a 7.ª de ouro, ao vencer o triplo salto nos Europeus de Berlim com um salto de 17,10 metros, superando a melhor marca pessoal do ano (17,05m), que era a terceira da Europa atrás da de Pedro Pichardo, o cubano que adquiriu nacionalidade portuguesa no final do ano (mais ainda não pôde representar a seleção) e de Alexis Copello (17,24m), o cubano que compete pelo Azerbaijão desde 2017.

Copello era apontado como o favorito para o concurso dos Europeus de Berlim, mas não passou os 16,93m e teve de se contentar com a prata. No último lugar do pódio ficou o grego Dimitris Tsiámis, com 16,78m, apenas mais dois centímetros do que Nazim Babbayev, do Azerbaijão.

Évora foi em crescendo na final, conseguindo o melhor salto na quinta e penúltima tentativa. Na primeira e na última, teve saltos nulos. Fez 16,55m no segundo salto, 16,86m no terceiro e 16,87m no quarto, antes de voar no quinto para o ouro.

Medalhas: 7 de ouro em 12

Jogos Olímpicos

Ouro, Pequim 2008

Mundiais

Ouro, Osaka 2007

Prata Berlim 2009

Bronze, Pequim 2015

Bronze, Londres 2017

Mundiais pista coberta

Bronze, Valência 2008

Bronze, Birmingham 2018

Europeus

Ouro, Berlim 2018

Europeus pista coberta

Ouro, Praga 2015

Ouro, Belgrado 2017

Universíadas

Ouro, Belgrado 2009

Ouro, Shenzen 2011