Nathalie, a primeira contratação da era Frederico Varandas

Frederico Varandas assumiu a presidência do Sporting no dia 9 de setembro, depois de ter ganho as eleições. No domingo, já no novo cargo, estreou-se com uma vitória no futebol (os leões venceram o Marítimo por 3-1 em jogo da Taça da Liga) e esta segunda-feira apresentou o primeiro reforço do clube já na pele de líder.

Trata-se de Nathalie Hoff Persson, uma sueca de 21 anos que vai reforçar a equipa de futebol feminino do Sporting. O momento foi noticiado nas redes sociais do Sporting, com uma fotografia onde Varandas surge ao lado da ex-jogadora do Koppabergs/Gotemburgo, na sua apresentação.

"Estou muito feliz por estar aqui e prometo fazer o meu melhor. Vou deixar a minha alma aqui. Posso adaptar-me bem ao futebol português, que é técnico e rápido. Trago velocidade, bons passes e qualidade no drible. É um estádio fantástico e o clube parece muito profissional. Sonho jogar aqui. Vi muitos vídeos das jogadoras, conheço algumas delas. Penso que praticam um futebol em que me posso encaixar", disse Nathalie Hoff Persson.