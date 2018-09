Nápoles trava bom arranque da Fiorentina em Itália

O Nápoles derrotou este sábado a Fiorentina por 1-0, na 3.ª jornada da Liga italiana, um resultado que deixa a Juventus como a única equipa que ainda não perdeu pontos na prova.

Com o português Mário Rui a titular, o conjunto orientado por Carlo Ancelotti recuperou bem da derrota pesada (3-0) na jornada anterior, diante da Sampdoria, e igualou a Juventus no topo da classificação, com nove pontos. A Juve, de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, recebe este domingo o Sassuolo.

Não foi fácil a vitória napolitana, já que o golo chegou somente aos 79 minutos, com um remate de Lorenzo Insigne após combinar com Milik.

Noutro jogo do dia, o Inter Milão, com João Mário no banco, foi surpreendido em San Siro pelo Parma, com Bruno Alves como titular. O único golo da partida foi marcado pelo suplente Federico Dimarco, aos 79 minutos.

Eis os resultados da 3.ª jornada da Série A:

Inter Milão-Parma, 0-1

Nápoles-Fiorentina, 1-0

Frosinone-Sampdoria, a decorrer

ESTE DOMINGO

AS Roma-Chievo Verona

Génova-Bolonha

Juventus-Sassuolo

Udinese-Torino

Empoli-Lazio

Cagliari-AC Milan

ESTA SEGUNDA-FEIRA

SPAL-Atalanta

Confira a classificação da Liga italiana