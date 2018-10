Nápoles, Inter e Lazio vencem e continuam na perseguição à Juventus

Juventus segue imparável com mais um golo de Cristiano Ronaldo

O Nápoles não vacilou depois da vitória da Juventus, no sábado, e levou a melhor na receção ao Sassuolo, ganhando por 2-0, em jogo da 8.ª jornada da Série A.

Os napolitanos, que não contaram com Mário Rui devido a castigo, construíram o triunfo com golos de Adam Ounas e Lorenzo Insigne, que lhes permite continuar com 18 pontos, a seis da líder Juve.

Em terceiro lugar mantém-se o Inter Milão, que foi ao campo da SPAL ganhar por 2-1. Com João Mário no banco de suplentes, os nerazzuri beneficiaram da noite inspirada do argentino Mauro Icardi, autor dos dois golos da equipa, tendo Paloschi reduzido para os da casa.

Também a Lazio venceu e mantém-se em zona de apuramento para a Champions. Um golo de Ciro Immobile chegou para vencer a Fiorentina no Estádio Olímpico de Roma.

Em recuperação parece estar o AC Milan que recebeu e venceu o Chievo Verona por 3-1, com dois golos de Gonzalo Higuain e outro de Bonaventura. Pellissier marcou para os visitantes. Os rossoneri estão agora no 10.º lugar, com 12 pontos e já a 12 pontos da Juventus.

Jogos da 8.ª jornada

Torino-Frosinone, 3-2

Cagliari-Bolonha, 2-0

Udinese-Juventus, 0-2

Empoli-AS Roma, 0-2

Génova-Parma, 1-3

AC Milan-Chievo Verona, 3-1

Atalanta-Sampdoria, 0-1

Lazio-Fiorentina, 1-0

Nápoles-Sassuolo, 2-0

SPAL-Inter Milão, 1-2

